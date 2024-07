Andernach

Jugendschutzkontrollen im Stadtgebiet Andernach

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Am 18.06.2024 und 27.06.2024, fanden in Zusammenarbeit zwischen der Polizeiinspektion Andernach und dem Jugendamt der Stadt Andernach Jugendschutzkontrollen, in Form von Testkäufen alkoholischer Getränke und Tabakerzeugnissen, insbesondere E-Zigaretten, statt.