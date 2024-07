Jugendlicher wird nach Party in Andernach/Miesenheim vermisst

Anzeige

Der Sohn habe zuvor eine Hausparty in Miesenheim besucht und sei von dort gegen 22:30 Uhr verschwunden. Es hätte auf der Party Unstimmigkeiten gegeben, zu denen auch ein übermäßiger Alkoholkonsum beigetragen hatte. Nachdem der 17-jährige nicht zu Hause ankam und auch der Freund, bei dem er nächtigen wollte, nicht wusste wo er war, wurde die Polizei informiert. Die eingesetzten Beamten, sowie Freunde und Familie suchten nach dem Vermissten mehrere Stunden, zunächst ohne Erfolg. Nachdem der Polizeihubschrauber hinzugezogen wurde, konnte der Vermisste wohlbehalten auf einem Feld bei Miesenheim gefunden werden. Die eingesetzten Beamten konnten den 17-jährigen anschließend in die Obhut des Vaters übergeben.



