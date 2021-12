Jahresende ist zugleich auch Dienstzeitende

Polizeipräsident Friedel Durben verabschiedete die Beamten in den Ruhestand.



Polizeihauptkommissar Hoffmann begann seine Laufbahn am 1. August 1977 bei der rheinland-pfälzischen Bereitschaftspolizei. Nach Verwendungen in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei folgte im Mai 2001 die Versetzung zur Polizeiinspektion Wittlich. In dieser Dienststelle verrichtete er bis zu seiner Pensionierung Dienst, zuletzt als Dienstgruppenleiter.



Polizeihauptkommissar Ludwig wurde am 5. November 1979 in den damaligen Bundesgrenzschutz eingestellt. Im November 1989 folgte die Versetzung zum Polizeipräsidium Karlsruhe und später zum Polizeipräsidium Mannheim. Seit dem 1. März 1993 ist Polizeihauptkommissar Ludwig Angehöriger der Polizei Rheinland-Pfalz. Hier verrichtete er Dienst bei den Polizeipräsidien in Koblenz und Mainz bevor er am 1. Juni 2003 zur Polizeiinspektion Trier versetzt wurde. Seit dem 1. August 2006 war Polizeihauptkommissar Ludwig als Sachbearbeiter im Wechselschichtdienst der Polizeiinspektion Morbach eingesetzt.



Polizeipräsident Durben dankte den Beamten für die langjährige Dienstverrichtung und wünschte ihnen für die Zukunft alles Gute. Dem schlossen sich Personalvertreter an.



