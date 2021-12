Internationale Polizeistreife am Trierer Weihnachtsmarkt

Teil des Konzeptes ist die Internationale Streife, die an drei Adventssamstagen im Einsatz ist. Am 27. November sowie am 4. Dezember war die „Weihnachtsmarktstreife“ bereits unterwegs, am kommenden Samstag, 11. Dezember, wird sie wieder anzutreffen sein. Die Kolleg*innen der Wache der Trierer Polizeiinspektion erhalten durch Beamt*innen der Bundespolizei, des Ordnungsamtes der Stadt Trier sowie der Police Grand Ducale aus Luxemburg, der Gendarmerie aus Frankreich und der saarländischen Polizei Unterstützung.



Gerade an den Wochenenden ist der Trierer Weihnachtsmarkt von Besucher*innen aus der Region, dem Bundesgebiet und dem nahegelegenen Ausland als vorweihnachtliches Highlight sehr beliebt.

Der Einsatz von ausländischen und auswärtigen Polizeibeamt*innen vermittelt Sicherheit und findet bei den zahlreichen Gästen des Weihnachtsmarktes aus den benachbarten Regionen großen Anklang, können sie doch in ihrer Muttersprache oder ihrem Dialekt angesprochen werden. Ob es um die Frage nach dem Weg, nach Sehenswürdigkeiten, um Anzeigen oder Hinweise auf Straftaten oder gar um vermisste Kinder oder Begleiter geht – bei den zahlreichen Weihnachtsmarktbesucher*innen aus dem In- und Ausland sind die international besetzten Polizeistreifen als Ansprechpartner und Sprachvermittler sehr gefragt.



