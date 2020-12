Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 11:40 Uhr





Um die Bürgerinnen und Bürger sinnvoll vor diesen Delikten zu schützen, bietet das Polizeipräsidium Koblenz kostenfreie Einbruchschutzberatungen an, bei denen erfahrene Polizeibeamte individuell wichtige sicherungstechnische und verhaltensorientierte Empfehlungen geben.



Die polizeiliche Beratungsstelle ist unter der Durchwahl 0261-103 2865 zu erreichen.



Darüber hinaus plant die Polizei zwei Infoveranstaltungen mit dem Sicherheitsmobil im Stadtgebiet Limburg und Koblenz. Die Termine: Donnerstag, 22.10.2020 in Limburg und Samstag, 24.10.2020 in Koblenz am Löhrrondell, jeweils von 11:00 bis 16:00 Uhr.



Interessierte Bürger sind dort eingeladen, sich umfangreich über das Thema Einbruchschutz, sowie zu anderen Themen der polizeilichen Prävention zu informieren.



