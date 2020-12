Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 15:20 Uhr

Hintergrund ist die am Sonntag in Koblenz beginnende Konferenz der EU-Agrarminister. Aus diesem Anlass haben unterschiedlichste Verbände und Organisationen für die nächsten Tage Versammlungen, Mahnwachen und Aufzüge angemeldet.



In enger Zusammenarbeit mit den Versammlungsbehörden der Stadt Koblenz und des Landkreises Mayen-Koblenz wird es Aufgabe der Polizei sein, sowohl den störungsfreien Ablauf der Veranstaltung, als auch das Grundrecht der Versammlungsfreiheit zu gewährleisten.



Die Polizei rechnet auf jeden Fall mit Verkehrsstörungen im Stadtgebiet und geht davon aus, dass einige Straßen kurz oder auch schon einmal länger gesperrt werden müssen. Aber auch im Umland, auf den Einfallstraßen nach Koblenz, ist mit Behinderungen zu rechnen.



Insbesondere im Hinblick auf eine angekündigte Traktor-Demonstration am Dienstag, 01.09.2020, geht die Polizei von größeren Störungen für den Straßenverkehr aus. Zudem ist der öffentliche Verkehrsraum in Koblenz begrenzt und kann bei der Traktor-Demo nur eine bestimmte Anzahl der erwarteten landwirtschaftlichen Fahrzeuge aufnehmen.



Für den Wochenbeginn rät die Polizei dazu, private Termine und Geschäftsbesorgungen in Koblenz möglichst nicht auf Montag oder Dienstag zu legen oder zumindest Verspätungszeiten einzukalkulieren.



Im Rahmen des Einsatzes wird die Polizei Koblenz auch in den Sozialen Medien präsent sein.



Auf Twitter:



https://twitter.com/Polizei_KO



und bei Facebook:



https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz



Die Polizei Koblenz wird für den Einsatz folgende Hashtags nutzen: #DemoKo #AMKKoblenz #EUAMKKob-lenz



Die Pressestelle des Polizeipräsidium Koblenz wird eine erweiterte Erreichbarkeit für die anstehenden Einsatzmaßnahmen gewährleisten:



Sonntag bis Dienstag täglich jeweils ab 06:00 Uhr bis Einsatzende über die zentrale Rufnummer 0261-103-2018



können Medienvertreter Kontakt mit dem Pressesprecher aufnehmen.



Zusätzlich wird bei Bedarf eine mobile Pressestelle im Einsatzraum erreichbar sein. Den jeweiligen Standort können Medienvertreter dann über die Pressestelle oder über den Twitter-Kanal des PP Koblenz in Erfahrung bringen.



