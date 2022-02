„In die Windschutzscheibe geworfen“

Nach bisherigen Ermittlungen wurde hierbei mindestens ein LKW im Bereich des Beifahrersitzes an der Windschutzscheibe beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1500 EUR geschätzt. Zu Verletzungen kam es hierbei nicht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Schweich und der Autobahnpolizei Schweich konnten die mutmaßlichen Täter nicht aufgegriffen werden.

Für die anschließende Spurensuche am Tatort musste die Autobahn 602 in Richtung Autobahndreieck Moseltal für ca. 20 Minuten gesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem vorübergehenden Rückstau in die Zurmaiener Straße sowie dem Verteilerkreis.

Zeugen, welche Angaben zu dem oder den mutmaßlichen Tätern machen können, sowie mögliche Geschädigte, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich zu melden.



