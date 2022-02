In den Ruhestand versetzt

Nach über 40 Dienstjahren überreichte Polizeipräsident Friedel Durben sie ihnen die Ruhestandsurkunde.



Christina Reusch begann ihre Laufbahn im August 1972 bei der Deutschen Bundespost. Nach Berufstätigkeiten bei der Bundespost, der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein und in der Privatwirtschaft wurde sie im Februar 1993 als Schreibkraft bei der Polizeiinspektion Daun eingestellt. Hier war Frau Reusch zuletzt als Sachbearbeiterin im Inspektionsbüro beschäftigt.



Polizeihauptkommissar Volker Freytag wurde am 1. Februar 1989 bei der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach Stationen bei der Bereitschaftspolizei und dem Polizeipräsidium Mainz folge im August 1989 die Versetzung zum Polizeipräsidium Trier, wo er zunächst als Schichtdienstbeamter bei der Polizeiinspektion Birkenfeld eingesetzt wurde. Seit dem 1. Juni 2006 war Polizeihauptkommissar Freytag als Sachbearbeiter bei der Ermittlungsgruppe Migration der Polizeiinspektion Hermeskeil eingesetzt.



Polizeihauptkommissar Gerhard Schreiner begann seine Laufbahn am 1. Februar 1980 bei der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz. Nach Stationen bei der Bereitschaftspolizei und den Polizeiinspektionen Altenahr und Adenau wurde er im Februar 1996 zur Polizeiinspektion Trier versetzt und dort als Diensthundeführer verwendet. Seit Juni 2007 war Polizeihauptkommissar Schreiner Angehöriger des Beratungszentrums des Polizeipräsidiums Trier, wo er seit einigen Jahren in der Senioren- und Einbruchschutzberatung tätig war.



Polizeipräsident Friedel Durben dankte seinen Mitarbeitenden für ihre langjährige Tätigkeit und wünschte ihnen viel Glück für die Zukunft. Dem schlossen sich Vorgesetzte und Personalvertreter an.



