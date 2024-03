In den Ferien auf Streife mit der Autobahnpolizei?

Du möchtest den Alltag bei einer Autobahnpolizei erleben? Dann bewirb dich jetzt für ein 3-tägiges Schnupperpraktikum bei der Polizeiautobahnstation Montabaur.



Wir bieten dir einen vielseitigen Einblick in alle Arbeitsbereiche der Autobahnpolizei. Du lernst die Dienststelle und den polizeilichen Alltag kennen und erhältst Einblick in die Wache, die Gewahrsamszellen sowie die Streifenwagen und Einsatzmittel der Autobahnpolizei.



Außerdem zeigen wir dir einen Tag lang den Polizei Campus Hahn. Hier erfährst du, wo deine Ausbildung zum Polizeibeamten / zur Polizeibeamtin stattfindet.



Die Einstellungsberater/-innen der Autobahnpolizei informieren dich außerdem über das Bewerbungs- und Einstellungsverfahren für das Studium bei der Polizei Rheinland-Pfalz.



Die Schnupperpraktika finden in den folgenden Zeiträumen statt:



25.03.24 bis 29.03.24 (Osterferien), 15.07.24 bis 19.07.24 (erste Woche der Sommerferien), 19.08.24 bis 23.08.24 (letzte Woche der Sommerferien), 14.10.24 bis 18.10.24 (Herbstferien)



Bewirb dich jetzt unter:



pastmontabaur.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 0260293270





