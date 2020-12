Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Koblenz (ots). Am 17.07.2020, gegen 19.43 Uhr, meldeten Anwohner eine starke Rauchentwicklung aus einem Imbiss in der Moselweißer Straße. Die eintreffende Feuerwehr lokalisierte den Brand im Bereich der Imbissküche. Zwei Personen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden am Gebäude wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache ist bislang noch nicht geklärt, die Ermittlungen werden von der Kriminaldirektion Koblenz übernommen und dauern noch an.



Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell