Im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz wurden mehr als 1000 Personenkontrollen durchgeführt...

Insgesamt führte die Polizei 1118 Personenkontrollen durch. Dabei wurde u.a. auch der Öffentliche Personennahverkehr, die Gastronomie und die Weihnachtsmärkte in die Kontrollen mit einbezogen und die Einhaltung der aktuellen Corona-Bekämpfungsvorschriften kontrolliert.



Insgesamt sind 149 Verstöße festgestellt worden.

In 90 Fällen wurde gegen die Pflicht zum Tragen eines

Mund-Nasen-Schutze verstoßen, 34-mal wurde gegen die 3G/2G oder 2G+ Regeln verstoßen, 17-mal gab es Beanstandungen in Bezug auf die Kontakterfassung und dreimal wurde der Mindestabstand nicht eingehalten.

Besonders zu erwähnen sind fünf Strafanzeigen, bei denen gefälschte Impfausweise festgestellt worden sind.

Die meisten Bürgerinnen und Bürger hielten sich an die gültigen Vorschriften und mussten daher erst gar nicht kontrolliert werden.



Die Polizei appelliert weiter an jeden, sich an die Corona-Regeln zu halten, um das Infektionsgeschehen deutlich reduzieren zu können.

Die Kontrollen werden auch im täglichen Dienst weitergeführt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer, PHK

Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell