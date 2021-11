Illegaler Welpenhandel und Personentransport

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ist am Sonntag, dem 28.11.2021 auf der A60 in Höhe der Anschlussstelle Spangdahlem, ein rumänischer Personentransport durch Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Schweich gestoppt worden.



Es wurde festgestellt, dass ohne Genehmigung Personen von Rumänien in die Niederlande transportiert werden sollten.



Im Fußraum der hinteren Sitzreihe kauerte zudem, auf engstem Raum zwischen ungesicherten Gepäckstücken, ein Hundewelpe. Das Tier war offenbar seit mehreren Stunden nicht mehr an der frischen Luft und wurde völlig abgedunkelt quer durch Deutschland gefahren. Der Welpe sollte einem Käufer in Deutschland übergeben werden.



Der Fahrer konnte keine Genehmigung für den Tiertransport vorweisen.



Die Weiterfahrt wurde untersagt.



Der Hund wurde durch die Polizei sichergestellt und durch die Feuerwehr zum Tierheim nach Trier-Zewen verbracht.



Gegen den Fahrer des Transporters wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen das Personenbeförderungsgesetz, das Güterkraftverkehrsgesetz, sowie das Tierschutzgesetz eingeleitet.



