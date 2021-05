Illegalen Tiertransport gestoppt

Am Dienstag, den 18.05.2021, konnte durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Montabaur gegen Mittag ein illegaler Tiertransport an der Anschlussstelle Ransbach-Baumbach, BAB 3, Richtung Frankfurt/Main, gestoppt und die insgesamt sieben Hunde in die Obhut des Veterinäramts übergeben werden.



Die Hunde wurden ohne die hierfür erforderlichen Transportpapiere und Genehmigungen illegal in einem PKW transportiert und befanden sich in einem mäßigen Zustand.

Sie wurden im Anschluss an die Kontrolle durch das Veterinäramt versorgt und entsprechend untergebracht.



