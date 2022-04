Hungriger Gast wird in Pizzeria geschlagen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 09.04.2022 gegen 4 Uhr morgens hatte der Geschädigte in einer Koblenzer Pizzeria eine Bestellung aufgegeben.

Weil der Hunger so groß war, beschwerte er sich vor Ort, warum sein Essen so lange dauere. Daraufhin sei ein Verwandter des Inhabers über die Theke gesprungen und habe körperlich auf ihn eingewirkt. Der Geschädigte trug Verletzungen im Gesicht davon und wurde vom Rettungsdienst ärztlich behandelt.



Einen etwas anderen Geschehensablauf schilderten dann unabhängige Zeugen der Auseinandersetzung: Sie gaben an, dass ein Freund des Geschädigten versucht hatte, Getränke aus dem Restaurant zu klauen. Daraufhin sei es zu den Streitigkeiten gekommen. Die Identität des Beschuldigten ist nicht bekannt.



Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen: 0261-103-0.



