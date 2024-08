Lahnstein

Hundehalter aufgepasst! Gefährliche Köder am Rhein ausgelegt!

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Nachdem ein Hund am Donnerstagabend, am Rheinufer in Lahnstein -im Bereich Goethestraße/Rheinterrasse- etwas gefressen hatte, erbrach er nach wenigen Stunden Blut und verstarb.