Holzunterstand geht in Koblenz-Rauental in Flammen auf

Am Freitag, 19.03.2021, brannte um 02.20 Uhr ein Holzunterstand im Garten eines Hauses in Koblenz, Am Moselstausee 15. Das Feuer konnte von Anwohnern und der Berufsfeuerwehr Koblenz gelöscht werden.

Koblenz (ots). Am Freitag, 19.03.2021, brannte um 02.20 Uhr ein Holzunterstand im Garten eines Hauses in Koblenz, Am Moselstausee 15.



Das Feuer konnte von Anwohnern und der Berufsfeuerwehr Koblenz gelöscht werden. Durch die Flammen wurden neben dem Unterstand die Scheiben eines angrenzenden Wintergartens sowie Fenster des Mehrfamilienhauses beschädigt.

Der Schaden beläuft sich auf rund 10000 Euro.



Da hier die Brandursache ungeklärt ist, bittet die Kripo Koblenz um Zeugenhinweise an 0261-1032690.



Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell