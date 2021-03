Höhr-Grenzhausen

Höhr-Grenzhausen Presseerstmeldung: Verkehrsunfall mit unbesetztem Bus

In Höhr-Grenzhausen kam es am 31.03.2021 gegen 19:10 Uhr zu einem tragischen Unfall durch einen führerlosen Bus, in dessen Verlauf zwei Pferde auf einer Weide getötet wurden.