Niederwerth

Hochwertiges E-Bike während Feuerwehrfest entwendet / Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

In der Nacht von Samstag, 06.07.24, auf Sonntag, 07.07.2024, kam es zwischen 22:30 Uhr und 01:00 Uhr am Schützenplatz in 56179 Niederwerth zum Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes.