Hochwertiger BMW im Rohrerhof aufgebrochen

In der Nacht zum Montag, 06.12.2021 wurde zwischen 01.30 Uhr und 04.00 Uhr ein grauer 5 er BMW aufgebrochen. Der oder die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und bauten aus dem Pkw das Armaturenbrett, Lenkrad sowie den Beifahrerairbag aus.

Koblenz (ots).



Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.



Zeugen werden gebeten sich mit der Kripo Koblenz, 0261-1032690, in Verbindung zu setzen



