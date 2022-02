Hinweisschild „Hochmoselbrücke“ entwendet

B50neu / Zeltingen-Rachtig (ots) – In der Zeit von Dienstag dem 15.02.2022, 13:00 Uhr, bis Donnerstag den 16.02.2022, 09:00 Uhr, wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter das touristische Hinweisschild mit der Aufschrift „Hochmoselbrücke“ an der B50neu in Fahrtrichtung Wittlich entwendet.