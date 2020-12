Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 15:51 Uhr

Niederöfflingen

Hinweise auf möglichen Steinwurf auf die Autobahn

Am Donnerstag, 12.11.2020 gg. 14.14 Uhr teilt ein Autofahrer mit, dass kurz vor der Raststätte Eifel-West in Fahrtrichtung Trier womöglich ein Stein von einer Überführung auf die Autobahn geworfen wurde und nun einen Schaden an seiner Motorhaube verursacht habe.