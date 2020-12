Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 19:50 Uhr

Simemrn (ots). Am Mittwochnachmittag kam es in einem Waldgebiet zwischen Biebern und Nannhausen zu einem Waldbrand auf einer Fläche von ca. 1,5 Hektar. Aufgrund der großen Fläche und der damit verbundenen schwierigen Wasserversorgung wurden u.a. zahlreiche Feuerwehren des Kreises, des benachbarten Landkreises Bad Kreuznach, das DRK und der Malteser Hilfsdienst alarmiert. Es waren über 120 Einsatzkräfte an diesem Einsatz beteiligt. . Aufgrund des unwegsamen Geländes war auch ein Polizeihubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel aus Winningen mit in die Löscharbeiten eingebunden. Dieser kann in solchen Fällen hierzu mit einem sogenannten „Bambi Bucket“, mit einem Fassungsvermögen von ca. 450 Liter, ausgestattet werden. . Die Brandursache konnte bisher nicht geklärt werden.



