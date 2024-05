Hexennacht: Sachbeschädigung an Natursteintreppe

Zwischen Dienstag, 30. April, 20:30 Uhr, und Mittwoch, 1. Mai, 00:30 Uhr, besprühten unbekannte Täter eine Natursteintreppe in der Schweicher Schulstraße mit Rasierschaum.

Durch Kontakt mit dem Schaum bleichten die Treppenstufen an den betroffenen Stellen aus. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290



