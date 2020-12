Archivierter Artikel vom 16.08.2020, 21:30 Uhr

Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Ballon mit seinen sieben Insassen in Höhe Urbar bei Oberwesel beim Landeanflug von einem Windstoß erfasst. Der Korb schlug dann mehrfach auf dem Acker auf, wodurch vier Personen aus dem Korb geschleudert wurden. Dann wurde der Ballon den Berg hinunter in Richtung Rhein geschleift. In Höhe Oberwesel verfing er sich oberhalb der Bahnstrecke in den Bäumen. Dort wurden die restlichen drei Insassen aufgefunden. Derzeit läuft der Rettungs- und Bergungseinsatz. Es gibt Hinweise auf mehrerer Verletzte. Von weiteren Anfragen bitten wir derzeit Abstand zu nehmen. Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen erfolgt eine abschließende Pressemeldung.



