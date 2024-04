Happy End – Verirrter Osterhase von der B9 wieder zu Hause

Anzeige





Am Dienstag, den 02.04.2024 meldete sich der Verlierer des Kuschelhasen bei der Polizei Andernach. Er war mit seiner Frau auf dem Weg zum Osterbesuch zu seiner Enkelin. Der Hase saß mit mehreren Ballons geschmückt auf der Rückbank.



Als zwischendurch ein Fenster zum Lüften geöffnet wurde, wurden die Ballons mitsamt dem Hasen aus dem Fenster geweht. Aufgefallen ist dies jedoch erst, als sie bei der enttäuschten Enkelin ankamen. Umso mehr freuten sich alle, als sie in der Presse von dem Hasen erfahren hatten. Der Verlierer brachte sogar noch ein Beweisstück in Form eines abgerissenen Ballons mit einem Stück Schnur mit zur Polizei.



Er zeigte sich sehr glücklich über den aufgefundenen Hasen und bedankte sich bei der Kollegin, die den Hasen auf der B9 gerettet hatte. Auch die Enkelin wird sich freuen, wenn sie ihren Kuschelhasen endlich in die Arme schließen kann.



