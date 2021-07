Handynutzung am Steuer – beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt

07.2021, 11.14 Uhr) in der Koblenzer Innenstadt der Führer eines Pkw Opel Corsa auf, der während der Fahrt sein Mobiltelefon bediente. Der Verantwortliche wurde durch die geöffneten Seitenscheiben der beiden Fahrzeuge auf sein Fehlverhalten hingewiesen, zeigte sich jedoch uneinsichtig und sollte in der Folge einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer ignorierte die Anhalteaufforderung und fuhr ungeachtet der Anhaltesignale und Blaulicht weiter. Er stoppte erst die Fahrt, nachdem der Streifenwagen sich vor ihn setzte und so die Weiterfahrt verhinderte. Im Verlauf der nachfolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 63jährige Mann seit 2007 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Somit muss er sich nicht nur wegen der Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt und Missachten von Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten verantworten, ihm droht zudem noch eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.



