Handydiebstahl durch Schrottsammler

Der Geschädigte gab an, dass er die beiden männlichen Personen mit ihrem Fahrzeug (weißer geschlossener Kastenwagen) angehalten habe, um ihnen Schrott von seinem Grundstück mitzugeben. Im Zuge der Übergabe wurde der Geschädigte geschickt in ein Gespräch verwickelt, in dessen Verlauf ihm das in der Hosentasche mitgeführte Smartphone zunächst unbemerkt entwendet wurde. Da die Sammler zuvor durch typisches Läuten auf sich aufmerksam gemacht hatten, erscheint es möglich, dass aufmerksame Anwohner Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Insassen machen können.



