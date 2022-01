Handy am Steuer und zu schwer unterwegs – Polizei leitet mehrere Bußgeldverfahren ein

Zunächst fiel den Beamten am Autobahnkreuz Wittlich ein Pkw auf, dessen Fahrer sich während der Fahrt mehr auf sein Telefonat konzentrierte, anstatt auf den Verkehr zu achten. Der Fahrer wurde gestoppt, entsprechend auf die Gefährlichkeit seines Handels hingewiesen und das entsprechende Bußgeldverfahren (100 EUR / 1 Punkt in Flensburg) eingeleitet. Hier möchte die Polizei auch darauf hinwiesen, dass bei einem selbstverschuldeten Verkehrsunfall, aufgrund einer Handynutzung, der Verlust des Versicherungsschutzes droht.



Gegen Mittag wurde auf der B-327 bei Hochscheid dann ein Holztransport aus dem Verkehr gezogen, der deutlich überladen war. Statt der erlaubten 40 Tonnen brachte der Holztransport ein Gesamtgewicht von über 49 Tonnen auf eine Waage. Der Fahrer musste entsprechend der Überladung einen Teil der Douglasienstämme abladen und konnte dann seine geplante Fahrt zum Sägewerk fortsetzen. Entsprechendes Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.



Kurz darauf stellten die Beamten bei einer Überprüfung eines weiteren Holztransportes in Morbach fest, dass der Fahrer mehrfach gegen die Vorschriften der Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatte. Ein entsprechender Bericht an das zuständige Gewerbeaufsichtsamt wurde gefertigt. Fahrer und Unternehmen müssen mit einem entsprechenden Bußgeldverfahren rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

ZVD Wittlich, SB Schwerverkehr

Tel.: (06571) 9152-0

E-mail: pdwittlich.skt@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell