Hakenkreuzschmierereien in Koblenz

In der Nacht zum Sonntag, 18.04.21, beschmierten Unbekannte in Koblenz, Moselufer, drei Pkw, diverse Bäume, Parkbänke, Hinweisschilder und Gehwegplatten mit Hakenkreuzen.



Diese Schmierereien wurden am Sonntag gegen 08.00 Uhr zwischen den Anwesen 43 und 53 auf einer Länge von rund 450 m festgestellt.

In diesem Bereich war ein Unbekannter mit roter Sprühfarbe unterwegs.

Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.



