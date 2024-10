Hachenburg – polizeilicher Großeinsatz in der sog. Fassfabrik

Am Samstagabend fand in Teilbereichen der sogenannten Fassfabrik in Hachenburg in der Zeit von 21.30 Uhr bis 02.30 Uhr ein polizeilicher Großeinsatz statt. Nachdem sich die Erkenntnislage verdichtet hatte, dass in den Räumlichkeiten eine Kampfsportveranstaltung von Angehörigen des rechten Spektrums stattfinden soll, an der Personen aus dem gesamten Bundesgebiet teilnehmen, führte das Polizeipräsidium in und an dem Objekt eine Kontrolle („Razzia“) durch.

Nachdem sich die Erkenntnislage verdichtet hatte, dass in den Räumlichkeiten eine Kampfsportveranstaltung von Angehörigen des rechten Spektrums stattfinden soll, an der Personen aus dem gesamten Bundesgebiet teilnehmen, führte das Polizeipräsidium in und an dem Objekt eine Kontrolle („Razzia“) durch. Veranstalter war nach den vorliegenden Erkenntnissen ein regionaler Ableger der als rechtsextrem eingestuften Partei „Der III. Weg“.

Die Rechtsgrundlage für das Betreten der Räumlichkeiten und die Durchführung von Identitätsfeststellungen bietet das rheinland-pfälzische Polizei- und Ordnungsbehördengesetz.

In den Räumen konnten insgesamt knapp 130 Personen angetroffen werden, die teilweise aus dem gesamten Bundesgebiet sowie aus den Niederlanden angereist waren. Unter den Personen befanden sich u.a. auch minderjährige Personen. Die Hinweise, dass es ich bei der Zusammenkunft um eine Kampfsportveranstaltung handelt, konnten auch dadurch verifiziert werden, dass vor Ort ein Boxring eingerichtet war und dass Personen in Kampfsportkleidung zu erkennen waren.

Im Verlauf der Maßnahmen wurden zahlreiche Gegenstände sichergestellt, die zweifelsfrei auf eine rechtsextreme Gesinnung hindeuten. Die Prüfungen hinsichtlich einer Strafbarkeit nach § 86a Strafgesetzbuch dauern an.

Darüber hinaus kam es in jeweils einem Fall zum Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz, woraufhin die entsprechenden Gegenstände ebenfalls sichergestellt wurden.

Außerdem wurde im weiteren Verlauf des Einsatzes ein Polizeibeamter beleidigt.

An den Einsatzmaßnahmen, die weitestgehend ohne größere Zwischenfälle verliefen, waren mehr als 200 Einsatzkräfte mehrerer Behörden, u.a. des Polizeipräsidiums Koblenz und der Bereitschaftspolizei beteiligt.



