Großkontrolle Dunkle Jahreszeit

Im Zusammenhang mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit und den damit einhergehenden Zunahmen von Wohnungseinbrüchen, führte die PI Boppard seit Mittwoch Nachmittag, gemeinsam mit der PI Simmern, der PW Brodenbach, der PAST Mendig sowie der PI Bingen in ihren Dienstgebieten (Bereich Mittelrhein / Hunsrück / Mosel) mit Unterstützung der KD Koblenz, des PP ELT, der Diensthundestaffel, der PD Mayen und der VD Koblenz eine Großkontrolle in den Zuständigkeitsbereichen der genannten Dienststellen durch.

Symbolbild Foto: dpa



Zur Bekämpfung von Straftaten in den Deliktsbereichen Wohnungseinbruchsdiebstahl, GAA-Sprengungen, Kraftfahrzeug-Sachwertdelikten sowie Planenschlitzen, wurden Personen- und Fahrzeugkontrollen, hauptsächlich auf der BAB 61, der B 327, B 50 und der L 214, durchgeführt.

Es wurden sowohl stationäre Kontrollstellen, als auch offene und verdeckte Mobil- und Aufklärungsstreifen in zuvor festgelegten Sektoren der beteiligten Dienststellen betrieben.

Neben der Entfaltung eines präventiv abschreckenden Charakters führte der Einsatz weiterhin zur Aufdeckung diverser Verkehrsdelikte, u.a. mehrerer Fahrten ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrten, Verstößen gegen das Pflichtversicherungs-, Waffen- sowie dem Betäubungsmittelgesetz. Insgesamt wurden bis in die frühen Morgenstunden knapp 220 Fahrzeuge sowie 290 Personen kontrolliert.



