Großer Polizeieinsatz in Koblenz-Neuendorf

Mit Unterstützung von Spezialeinheiten wurde dort eine Wohnung in Zusammenhang mit einem Verfahren der Betäubungsmittelkriminalität durchsucht. Zwei Hunde, die die Einsatzkräfte angriffen, mussten in der Gefahrensituation erschossen werden.



Die Maßnahmen dauern an. Von weiteren Anfragen bitten wir zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen.



