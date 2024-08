Großeinsatz in Kröv – Nachtragsmeldung

Gegen 23 Uhr am Dienstag, 6. August, stürzte ein Hotel in der Ortslage Kröv (Verbandsgemeinde Traben-Trarbach) zu Teil ein.

Dabei ist ein Stockwerk des Gebäudes eingebrochen. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich nach aktuellem Erkenntnisstand 14 Person im Gebäude.

Fünf Personen konnten sich unverletzt aus dem Gebäude retten.



Nach derzeitigem Stand wurden neun Personen unter den Trümmern verschüttet. Eine Person konnte nur tot geortet, aber noch nicht geborgen werden. Acht Personen sind teilweise mit schweren Verletzungen noch im Gebäude eingeklemmt. Zu einigen von ihnen haben die Einsatzkräfte Kontakt.

31 Anwohner aus der unmittelbaren Nachbarschaft des beschädigten Gebäudes wurden evakuiert. Für sie und Angehörige wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet.

Aufgrund des Schadensbildes handelt es sich um einen extrem anspruchsvollen Einsatz, da das Gebäude nur unter größter Vorsicht von den Einsatzkräften betreten werden kann.

Vor Ort sind rund 250 Einsatzkräfte unter anderem von Feuerwehr, Sanitätsdiensten, Polizei, THW, darunter auch Spezialkräfte, Rettungshundestaffel und Drohneneinheiten. Die Einsatzleitung liegt beim Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreis Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch.

Die Polizei bittet darum, den Bereich um die Ortsgemeinde Kröv weiträumig zu umfahren, die Ortsdurchfahrt ist gesperrt, es kommt auch im weiteren Verlauf zu Verkehrsbehinderungen und -sperrungen.

Für die Pressevertreter wurde ein Pressezentrum in der Weinbrunnenhalle in Kröv, Moselweinstraße 29, eingerichtet. Das Pressezentrum ist unter der Telefonnummer 0261 450 98 710 erreichbar.



Hinweis zur Pressekonferenz: Um 10 Uhr informiert die Einsatzleitung im Pressezentrum über den aktuellen Stand des Einsatzes.



