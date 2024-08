Boppard

Großaufgebot der Polizei wegen bewaffneten Männern in Boppard

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Freitag, den 30.08.2024 gegen 19:36 Uhr, ging bei der Polizei die Meldung ein, dass gerade mehrere Männer mit Schusswaffen in der Hand in ein Restaurant in Boppard gegangen seien.