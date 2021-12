Bendorf

Graffiti-Sprayer in Vallendar gestellt

Am 12.12.2021 um 19:39 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei in Bendorf, dass aktuell ein Graffiti-Sprayer das Viadukt an den Bahngleisen des Willy-Brandt-Ufers in Vallendar besprühe.