Simmern/Hunsrück

Graffiti-Schmierereien in Simmern

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

In der Nacht zum heutigen Di. 24.09.2024 wurden in der Kreisstadt Simmern mind. zwanzig Graffitis in roter Farbe an verschiedenen Objekten, verteilt im ganzen Stadtgebiet, festgestellt.