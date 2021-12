Graffiti am Koblenzer Rheinufer – Polizei sucht Zeugen

In der Zeit zwischen dem 17.11 und 19.11.21 wurden ausgehend vom Kaiserin Augusta Denkmal, am Rheinufer entlang, über das Ludwig Museum zum Deutschen Eck und schließlich bis in die Altstadt, zahlreiche Graffiti mit atypischen Inhalten gesprüht.





Atypisch deswegen, weil sie nicht wie sonst szenetypisch den Verfasser erkennen lassen. Diese wurden nicht mit den typischen Tags oder Symbolen versehen.



Überwiegend wurden Herzen, Botschaften wie z.B. „Für wen leuchtest du“, „tut es gut was du tust“ und ähnliche Dinge aufgesprüht.



Auch vor Denkmälern und Kunstgegenständen machten der oder die Sprayer keinen Halt.



So wurde eine Mauer vor dem Kaiserin-Augusta-Denkmal besprüht, welche als Bestandteil des Denkmals unter entsprechendem Denkmalschutz steht.



Am Ludwig Museum wurde eine öffentlich und freizugängliche Statue eines Daumens aus Bronze mit einem grünen Herz bemalt.



Belaufen sich die Kosten für eine Beseitigung der Schmierereien auf Pflastersteinen oder Parkbänken auf 2 oder niedrige 3-stellige Eurobeträge, dürften die Kosten für die Schadensbeseitigung an dem Bronzekunstwerk weitaus höher ausfallen.



Bei einer unsachgemäßen Entfernung besteht die Gefahr, das die Patina leiden wird und damit das Gesamterscheinungsbild des Kunstwerks verändert werden könnte.



Insgesamt wurden zwischenzeitlich knapp über 50 solcher Schmierereien festgestellt.



Zur Gesamtschadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.



Die Polizei Koblenz bittet um entsprechende Zeugenhinweise an 0261-1030.



