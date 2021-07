Glück gehabt – Sattelschlepper kommt in Schräglage zum Stehen

Archivierter Artikel vom 01.06.2021, 08:00 Uhr

Am 31.05.2021 gg. 11.00 Uhr befuhr ein beladener Sattelschlepper die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Saarbrücken als der Fahrer nach eigenen Angaben kurz vor der Rastanlage Hochwald-Ost in Höhe der Ortschaft Hinzert-Pölert durch die Sonne so geblendet wurde, dass er kurzzeitig nichts sehen konnte.

Dabei kam er nach rechts von Fahrbahn ab und fuhr über den Standstreifen in die Leitplanken. Nach ca. 100 m kam die Zugmaschine in starker Schräglage zum Stehen. Hierbei wurden auf einer Länge von ca. 50 m die Leitplanken niedergedrückt. Der allein in LKW befindliche Fahrer wurde nicht verletzt, wie der vorab angeforderte Notarzt feststellte. Dieser kam per Hubschrauber und landete auf der nahegelegenen Raststätte. Der Verkehr konnte daher einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Bergung des Sattelschleppers erfolgte durch ein Spezialunternehmen aus Trier. Im Einsatz waren die Feuerwehr Hermeskeil, Rettungswagen, Notarzt, Autobahnmeisterei Schweich sowie die Polizeiautobahnstation Schweich.



