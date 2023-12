Gleich zwei Rollerdiebstähle – Zeugen gesucht!

Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Zunächst meldete sich ein 37-Jähriger, der seinen blauen Roller im Hof in der Pfarrer-Kraus-Straße am Sonntagabend, den 05.11.2023 abgestellt hatte. Am nächsten Morgen habe er dann den Diebstahl bemerkt. Da der Roller nicht mehr fahrbereit sei, habe ihn der unbekannte Täter schieben müssen.



Im Laufe des Tages meldete sich zudem ein 19-Jähriger, der seinen Roller morgens im Heiligenweg abgestellt und dann gegen 16 Uhr das Fehlen des Mofas entdeckt hatte. Der Roller war mit Lenkradsperre gesichert.



Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an den beiden Örtlichkeiten wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden: pikoblenz1@polizei.rlp.de; 0261-92156-300.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

PK'in Verena Dörfer



Telefon: 0261-103-2015

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell