Getränkemarkt in der Arenberger Straße überfallen

Am Dienstag, 14.12.2021, betrat ein bewaffneter Täter gegen 20.50 Uhr den Rewe-Getränkemarkt in der Arenberger Straße 34 in Koblenz.





Der Mann bedrohte den Angestellten mit einer Pistole und forderte diesen zur Herausgabe des vorhandenen Bargelds auf.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:



- Ca. 1,80 cm groß



- schlank



- 25-30 Jahre alt



- schwarze Mütze



- schwarze Jacke



- camouflagefarbene Hose



- schwarze Turnschuhe



- schwarze Handschuhe



- weiße FFP2-Maske



Nach der Tat flüchtete er zu Fuß mit einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag in Richtung Ehrenbreitstein.

Der Angestellte wurde bei dem Überfall nicht verletzt.



Die Polizei fragt:



- Wer hat den Überfall beobachtet bzw. kann Hinweise zu möglichen

Fluchtumständen geben?



- Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt

oder Gegenstände gefunden, die der Täter verloren oder weggeworfen

haben könnte?



- Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der

genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in

Zusammenhang stehen könnten?



Hinweise bitte an die Polizei in Koblenz, Tel.: 0261-1032690



