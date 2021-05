Trier

Geschwindigkeitskontrollen in der 20. Kalenderwoche

An folgendem Standort misst die Polizei in der 20. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 17. Mai: A 602, Trier; B 50, Zeltingen-Rachtig; B 327, Hundheim; L 348, Fohren-Linden Dienstag, 18. Mai: A 1; Wittlich-Bombogen; Kenn Mittwoch, 19. Mai: B 53, Traben-Trarbach; B 51, Aach; B 327, Morbach; L 46, Trier-Quint Donnerstag, 20. Mai: B 53, Alf; B 53, Pölich; B 327, Hundheim; Oberbillig Freitag, 21. Mai: B 51, Olzheim; B 410; Lichtenborn; B 52 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Telefon: 0651-9779-0 E-Mail: pptrier.