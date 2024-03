Geschwindigkeitskontrollen in Baustelle

In der letzten Woche führte die PI Lahnstein mit Unterstützung der Verkehrsdirektion Koblenz an zwei Tagen Geschwindigkeitskontrollen auf der B42 durch.

Die Messungen fanden im Bereich der Baustelle in Richtung Bad Ems statt, da es dort vermehrt zu Unfällen mit der Fahrbahnbegrenzung kam. Die Höchstgeschwindigkeit von 50km/h überschritten insgesamt 107 Fahrzeuge, der Schnellste war mit 99km/h unterwegs. Die PI Lahnstein kündigt daher weitere Kontrollen in diesem Bereich an.



