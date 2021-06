Trier

Geschwindigkeitskontrollen im Präsidialbereich

An folgendem Standort misst die Polizei in der 26. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 28. Juni 2021: B 53, Briedel; B 49, Wittlich; A64; B51, Welschbillig Dienstag, 29. Juni 2021: B 257, Irrel; B 51, Trier; B 51, Prüm Mittwoch, 30. Juni 2021: B 50, Zeltingen-Rachtig; B 41, Idar-Oberstein; B 52, Trier Donnerstag, 1. Juli 2021: A 602, Trier; B 50, Metterich; L 151. Longuich Freitag, 2. Juli 2021: A 1, Schweich; B 41, Idar-Oberstein Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Telefon: 0651-9779-0 E-Mail: pptrier.