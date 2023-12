Geschwindigkeitskontrolle in Lahnstein

Am Donnerstagmorgen führte die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ostallee vor dem Lahnsteiner Krankenhaus durch.

Innerhalb von 4,5 Stunden wurden 40 Fahrzeuge festgestellt, die die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30km/h überschritten. Der Schnellste wurde mit 68km/h gemessen. Den Fahrzeugführer erwarten neben 260 EUR Bußgeld und zwei Punkten auch ein einmonatiges Fahrverbot. Die Polizeiinspektion Lahnstein kündigt weitere Kontrollen in diesem Bereich an.



