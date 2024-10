Geschwindigkeitskontrolle B42

Am Donnerstagnachmittag führte die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B42, Höhe KO-Horchheim, durch.

Dabei konnten in nur zweieinhalb Stunden 148 Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Der Tagesschnellste wurde mit 152km/h anstatt den erlaubten 100km/h gemessen. Ihn erwarten neben 480 Euro Bußgeld 2 Punkte und einen Monat Fahrverbot. Die Polizeiinspektion Lahnstein kündigt hier weitere Kontrollen an.



