Geschädigter gesucht nach Körperverletzung

Der männliche Geschädigte ist etwa 18 Jahre alt, schwarze Haare, bekleidet mit einer beigen Hose, weißen Turnschuhen der Marke Nike sowie einem weißen T-Shirt mit schwarzem Schriftzug.



Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie zwei junge Männer den Geschädigten zu Fuß verfolgen und ihm hinterherrufen. Er wird zunächst gegen einen Baustellenzaun geschubst und dann schließlich von einem Täter, auf dem Boden liegend, mehrfach in die Bauchgegend getreten. Er händigt den beiden im Anschluss seine mitgeführte Bauchtasche aus, sodass die Täter von ihm ablassen.



Der Tatzeitpunkt ist unbekannt, aufgrund des sommerlichen Wetters wird er jedoch auf die letzten Wochen geschätzt. Die Tat fand am helllichten Tag statt, es sind mehrere Passanten auf dem Video zu sehen, sodass davon ausgegangen wird, dass der Vorfall öffentlichkeitswirksam war.



Ein Täter konnte bislang identifiziert werden, der Geschädigte ist jedoch unbekannt. Die Polizei Koblenz bittet den Geschädigten daher, sich mit uns in Verbindung zu setzen: pikoblenz1@polizei.rlp.de; 0261/92156-300.



Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell