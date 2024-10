Mülheim-Kärlich

Geschädigte gesucht nach Vandalismus

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1 Uhr wurden in Mülheim-Kärlich in der Clemensstraße mehrere Straßenschilder umgeworfen und beschädigt.