Geplante Ausfälle der Telefonanlagen in Polizeidienststellen in Trier und Idar-Oberstein

Im Rahmen geplanter Arbeiten an den Telefonanlagen der Dienstgebäude in Trier und Idar-Oberstein werden die Festnetzanschlüsse der Dienstgebäude in der Kürenzer Straße, Salvianstraße und Karhäuser Straße in Trier sowie der Polizei- und Kriminalinspektion in Idar-Oberstein vorübergehend nicht erreichbar sein.



Die Notrufleitungen sind von diesen Arbeiten nicht betroffen. In dringenden Fällen, nutzen Sie daher bitte wie gewohnt die Notrufnummer 110.

Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind und die Telefonanlage wieder in Betrieb ist, werden wir mit einer Pressemeldung darüber informieren.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



