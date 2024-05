Koblenz

Gemeinsamer Rotlicht-Kontrolltag der Koblenzer Behörden

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am heutigen Donnerstag, 23. Mai 2024 haben Koblenzer Behörden in einer gemeinsamen Aktion am Nachmittag mehrere Objekte, an denen der Prostitution nachgegangen wird, im Stadtgebiet von Koblenz kontrolliert.