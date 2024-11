Gemeinsame Kontrollstellen der Polizeiinspektion und Polizeiautobahnstation Montabaur

Von Verkehrsdirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

BAB 3, Anschlussstelle Montabaur, 56410 Montabaur (ots) – Am 04.11.2024 wurden, beginnend am frühen Abend, mehrere gemeinsame Kontrollstellen der in Montabaur ansässigen Polizeiinspektion und Polizeiautobahnstation Montabaur betrieben.